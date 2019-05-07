Разработаны правила дорожного ремонта в непогоду

В Росавтодоре полагают, что ранее принятые поправки в законодательстве, которые разрешают проводить ремонтные работы в рамках плохих погодных условий, полностью «выпадают» из правового поля.

Отметим, что на разработку новых ГОСТов для укладки асфальта и прочих дорожных работ в снег и дождь было потрачено почти 9 миллионов рублей. Этим занимались специалисты НИИ ТСК. В настоящий момент документы находятся на обсуждении, а их финальный вид должен быть показан до конца осени текущее года.

Большая часть дорог России пролегает в регионах, где ремонтный тёплый сезон слишком короткий и дорожники попросту не успевают проводить все необходимые действия. На основании этого было разрешено укладывать асфальт в холодную погоду без ущерба для качества. В новых правилах прописали все тонкости проведения работ в температурном диапазоне от 10 градусов мороза до 10 градусов тепла. В частности, машина, которые перевозят асфальтную смесь, должны иметь подогрев кузова. Саму же дорогу нужно качественно очищать от снега и грязи, а после работ просушивать покрытие специальными машинами и обрабатывать реагентами.

Однако, использовать усовершенствованную технологию укладки асфальта запрещено, если на улице стоит мороз и ветер достигает скорости 6 метров в секунду. Кроме того, запрещено проводить ремонт в случае интенсивных осадков от 5 миллиметров в сутки.