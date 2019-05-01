Рассекречены новые подробности про Mercedes GLS для России

Стало известно о том, что автомобиль Mercedes GLS на отечественном рынке появится не только с бензиновыми, но и с дизельными силовыми агрегатами. Кроме того, в продаже будет доступно три комплектации, включая «Первый класс».

Версия 400 d включает в себя дизельный мотор на 2.9 литра с отдачей в 330 лошадиных сил. Для него предусмотрены версии Лакшери, Премиум и Первый класс. Кроссовер 450 с будет работать на трёхлитровом моторе с отдачей в 367 лошадиных сил. В этом случае предусмотрена комплектация Спорт, Премиум и Первый класс. Все моторы сочетаются с коробкой передач на 9 ступеней автоматического типа. Доступен полный привод.



Базовая модификация включает в себя двадцатиоднодюймовые диски. В версии Премиум комплектация будет дополнена системой кругового обзора, а также функцией вентиляции передних кресел. В Люксовую версию войдёт современный климат контроль на 4 зоны, премиальная акустика, а также диски на 22 дюйма. Стоимость автомобилей пока держится в тайне, но производитель обещает уже в скором времени обнародовать ценники.