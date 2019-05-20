Рассекречен рестайлинговый SsangYong Tivoli-2020

Корейский автомобильный производитель наконец-то рассекретил особенности своего бестселлера SsangYong Tivoli-2020 в рестайлинговом исполнении. Как оказалось, изменения произошли не только снаружи, но и внутри.

Впервые компактный автомобиль был презентован 5 лет назад. И с тех пор он по праву носит звание самого популярного автомобиля не только на домашнем, но и на европейском рынках. Однако, в прошлом году ситуация несколько изменилась и показатели продаж начали подать. Именно поэтому разработчики решили выпустить рестайлинговую версию автомобиля, чтобы восстановить спрос на него.

Как оказалось, новинка оснащается новыми фарами и радиаторной решёткой, а также модифицированными задними фонарями. В салоне появится новая современная система мультимедиа, при этом, тачскрин для неё стал ещё больше. Кроме того, значительно изменился блок для управления системой климат-контроля.

На домашнем рынке автомобиль будут продавать с полуторалитровым мотором, мощность которого пока что держится в тайне. Вероятнее всего он заменит в ряду атмосферник на 1.6 литра, который имел мощность в 128 лошадиных сил. Все характеристики глобальной модели будут раскрыты во время дебюта автомобиля, который состоится 4 июня.