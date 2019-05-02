Раскрыты новые характеристики кабриолетов Aurus

На разработку респектабельного кабриолета отечественная компания потратила 2 года. Как оказалось, новинка получила не только оригинальную форму кузова, но и другие индивидуальные особенности, включая перенастроенную подвеску.

Как рассказали разработчики, за основу кабриолета брался премиальный седан, который имеет такую же модульную платформу и аналогичный силовой агрегат. Главным внешним отличием является открытая крыша. Была немного увеличена жёсткость кузова. Дорожный просвет был сокращён на 2 сантиметра.

В настоящий момент собрано было всего 3 экземпляра кабриолета. В скором времени на двух будет произведён объезд Красной площади во время парада ко Дню Победы. Ещё один будет дежурить недалеко от Кремля на тот случай, если в процессе один из кабриолетов поломается.

Машины были адаптированы под прохождение парада. В частности, они оборудованы специальным поручнем для того, чтобы высокопоставленным лицам было комфортнее находится внутри движущегося авто стоя. Под капотом машин будет работать мотор на 4.4 литра, который имеет мощность в 598 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 9 ступеней. До первой сотни кабриолет способен разогнаться всего за 6 секунд.