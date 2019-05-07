Раритетный пикап Bentley выставлен на торги

В рамках известного аукциона Silverstone выставлен на продажу пикап, созданный на базе седана Bentley S1 1956 года выпуска. Лот получил серийный номер 451.

История этой машины началась в Лондоне, где автомобиль приобрел Чарльз Ллойд-Джонсон, а затем перепродал его в Австралию. Там седан был переделан по заказу графа Стрэдборка Кита Роса под пикап ателье George Williams. Специалисты этой фирмы установили грузовую платформу с деревянными направляющими для перевозки грузов на место, где располагалось сиденье для задних пассажиров. Машину выкрасили в ярко-желтый цвет, а на двери нанесли логотип предыдущего владельца – фермы Mount Fyans Black Angus Herd.

Под капотом пикапа скрывался стоковый 4,9-литровый рядный 6-цилиндровый агрегат, которым комплектовался седан. Мощность агрегата составляла 178 лошадиных сил, а в паре с двигателем работала 4-скоростная АКПП.

Предварительная стоимость лота составляет 25 — 30 тысяч фунтов стерлингов, что при пересчете на российскую валюту – около 2 миллионов 100 – 2 миллионов 600 тысяч рублей.