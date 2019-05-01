Против компании Ford завели уголовное дело

Похоже, у компании Ford началась чёрная полоса. Одновременно с понижающимися показателями продаж фирму постигла ещё одна неудача. Так, в США на бренд завели уголовное дело.

Как оказалось, причина кроется в дизельгейте. Вслед за немецким концерном власти перешли к тестированию знаменитого американского автопроизводителя. И, как оказалось, фирма искажала замеры топливного расхода, соответственно, и количество вредных веществ, содержащихся в выбросе.

Представители профильного министерства США уже заявили о том, что обязательно установят каким образом происходила подмена показателей и все виновные в этом процессе будут наказаны. При этом, руководство компании идёт на встречу Агентству по охране окружающей среды и полностью содействует следствию. Вероятнее всего, производитель допустил ошибки в расчёте показателей аэродинамики на тестах, что в результате и привело к неправильным результатам.