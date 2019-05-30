Проезд по платным участкам дорог РФ может подорожать

По предварительной информации, стоимость проезда по платным дорогам страны может увеличиться из-за того, что в неё планируют заложить расходы на создание отдельных пожарных и спасательных подразделений.

В настоящий момент известно, что максимальной ценой за один километр движения по платной трассе является 3 рубля. Однако, вполне вероятно, что в скором времени правительство пересмотрит эту ценовую политику. Так, по словам представителя Ведомства по чрезвычайным ситуациям, владельцы платных трасс должны помогать в реализации быстрой и эффективной помощи пострадавшим в ДТП. А для этого нужно создавать новые аварийно-спасательные бригады, которые будут дежурить и моментально реагировать, в случае аварии.

Предложение действительно весьма интересное, так как в некоторых случаях, чтобы добраться до определённых дорог у МЧС уходит около двух часов. Однако, вероятное всего дополнительные расходы на реализацию нового проекта лягут на плечи самих автомобилистов, которые будут использовать платные дороги. А это может привести к новым волнениям со стороны россиян.