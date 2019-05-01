Продажи Lamborghini в РФ выросли почти в 10 раз

Компания Lamborghini увеличила продажи своих автомобилей в России почти в десять раз. Согласно отчету аналитиков «Автостата», за первый квартал 2019 года объем продаж автомобилей этой итальянской марки составил 28 машин против 3 единиц аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной моделью в линейке «Ламборгини» в РФ оказался кроссовер Urus, разошедшийся за три месяца тиражом в 24 экземпляра.

На втором месте по этому показателю идет суперкар Aventador, который за первый квартал этого года россияне приобрели в количестве трех штук.

Тройку лидеров замыкает еще один суперкар – Huracan – с объемом продаж в 1 автомобиль за отчетный период.

Наибольшее число автомобилей Lamborghini было продано в Москве – 17 машин. В Петербурге и Челябинске – по две, а в Калининграде, Череповце, Томске, Дербенте, Костроме и Радужном – по одной.