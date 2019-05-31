Продажи Lamborghini невероятно выросли в России

Согласно официальным статистическим данным, за прошлый месяц на отечественном рынке было реализовано ровно в 3 раза больше новых автомобилей премиального бренда Lamborghini, нежели за аналогичный период прошлого года.

Всего в апреле на российском рынке было реализовано 20 шикарных автомобилей марки. При этом, самой популярной, несмотря на массу критики, стала модель Urus. Именно на ней остановили свой выбор 15 из 20 покупателей люксовых авто. Напомним, что этот стильный итальянский кроссовер имеет узнаваемый дизайн и шикарные динамические характеристики, ввиду чего паркетник двигается к званию «топового авто» на рынке.

В апреле было продано в РФ три новых автомобиля модели Huracan. Замыкает рейтинг продаж модель Aventador. Как и ранее, чаще всего эти дорогостоящие автомобили выбирают для себя жители столицы и прилегающего региона, а также автомобилисты Санкт-Петербурга.