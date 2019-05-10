Продажи дизельных автомобилей в России постепенно снижаются

В первом квартале текущего года на российском рынке было реализовано 29 тысяч 500 экземпляров легковушек с дизельными силовыми агрегатами. И если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то наблюдается отрицательная динамика в 3 процента.

Кроме того, эксперты профильного ведомства заявили, что рыночная доля дизельных автомобилей сократилась до 8 процентов, и это абсолютный рекорд и за всю историю страны таких результатов ещё не было.

Самыми популярными легковушками на дизеле остаются автомобили немецкого бренда BMW. За первые три месяца текущего года было реализовано более 6 тысяч экземпляров таких машин и в этом сегменте наблюдается прирост в 29 процентов. А вот автомобили бренда Toyota с моторами на тяжёлом топливе были реализованы в количестве 4 тысяч 300 единиц и потеряли в продажах почти 27 процентов.

Конечно же, полный отказ от дизельных легковушек России пока «не светит», однако, первые шаги на пути к использованию более экологичного транспорта уже, однозначно, сделаны.