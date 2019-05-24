Продаётся Волга за 19 миллионов рублей

Кубанские автомобильные мастера решили реализовать весьма интересную авантюру. Они «прокачали» ГАЗ-21, которому уже 49 лет. В результате, от экземпляра советского автопрома остался лишь кузов.

В настоящий момент эксклюзивную тюнингованную Волгу выставили на продажу по цене в 18 миллионов 759 тысяч рублей. Эксперты уже определили, что авто стало самым дорогим в Краснодарском крае автомобилем с пробегом. Ведь даже люксовые иномарки продаются гораздо дешевле.

Изюминкой Волги стала её модификация в кабриолет с двумя вариантами крыш для разных времён года. В авто входит очень много решений, которые использовались в Mercedes 500 SL. В частности, в тюнингованной машине стоят аналогичные тормозная система и подвеска.

Пока что непонятно, будет ли спрос на столь дорогой автомобиль. Однако, никаких сомнений в том, что это действительно эксклюзив – нет. Покупатель будет единственным обладателем шикарной Волги, которая удачно впишется в любую коллекцию авто.