Премьера шикарного Aurus состоялась на Параде Победы

Вчера в столице России состоялся Парад, посвящённый Великой Победе в Великой Отечественной Войне. И в его рамках прошла премьера нового кабриолета отечественного бренда Aurus.

Разработчики рассказали о том, что автомобиль с открытом верхом был специально создан для того, чтобы принимать участие в различных официальных мероприятиях, вроде парада. А работать над его созданием специалисты начали 2 года назад. Несмотря на ожидания скептиков, на площади автомобиль себя продемонстрировал во всей красе и вызвал восторженные отклики.

Отметим, что не так давно стало известно о том, что люксовый бренд РФ в скором времени расширит модельный ряд седанов автомобилем в кузове купе. Теперь же эта информация была подтверждена. Более того, кураторы проекта рассказали, что кабриолет сможет приобрести каждый желающий, но продажи не откроются раньше второй половины будущего года.