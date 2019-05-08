Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая

Британский McLaren разместил на своем канале на видеохостинге Youtube видеотизер своей новой модели – суперкара в классе «гран-туризмо» под названием GT. Официальная презентация автомобиля состоится 15 мая.

Судя по выложенному видео, новинка от конструкторов из Уокинга обзаведется полностью светодиодной оптикой и тщательно переработанным с точки зрения аэродинамики кузовом.

От традиционных суперкаров «МакЛарен» автомобиль будет отличаться более просторным салоном и вместительным багажником, что позволит эксплуатировать машину в том числе и в дальних путешествиях.

Суперкар GT оснастят классическим V8, выдающим около 600 лошадиных сил мощности.