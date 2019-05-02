Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Британская дизайн-студия YasidDesign опубликовала на своей официальной странице в Instagram рендер модернизированной модели Bugatti Divo. Созданием изображения дизайнеры занимались в рамках заказа от шоуранеров сериала «Комендантский час (Curfew), выходящего на телеканале Sky One, сюжет которого строится на апокалипсисе после заражения жителей Земли неизвестным вирусом.

Попавшим в карантинные зоны предоставляется возможность выиграть убежище на острове, свободном от вируса, но для этого необходимо одержать победу в нелегальной гонке на машинах, в стиле которых и нарисован Bugatti Divo.

Напомним, что реальный Bugatti Divo представляет собой экстремальную альтернативу Bugatti Chiron. Автомобиль получил более агрессивный дизайн, дополнительную аэродинамику , а также модернизированное шасси и сниженную массу. Приводит в движение гиперкар стоковый двигатель, ставящийся на «Широн» – 8-литровый W16, выдающий 1500 лошадиных сил мощности при 1600 Нм пикового вращающего момента.