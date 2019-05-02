Представлен новый пикап Ford Ranger

Автомобили модели Ford Ranger лучше всего продавались на рынке старого света. Однако, производителя, похоже, эти результаты всё равно не удовлетворяют, поэтому он решил представить «заряженную» модификацию для своего пикапа.

Новинка получила усиленный кузов, а также спортивную подвеску. Кроме того, пикап оснащён более широкой колёсной базой и увеличенным клиренсом, что позволяет ему преодолевать самые сложные участки дорог.

Под капотом будет работать дизельный битурбированный двухлитровый мотор с мощностью в 210 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней. Была значительно модифицирована задняя подвеска. Дополняет внешний вид внедорожника шикарные семнадцатидюймовые диски.