Представлен «дом на колесах» на базе Lada Granta за 1 млн 150 тысяч рублей

Московская компания Lux Form, выпускающая кемперы, разработала дом на колесах, созданный на базе грузовой версии обновленной Lada Granta FL.

Автомобиль представляет собой машину, оснащенную малогабаритной надстройкой, предназначенной для длительных и краткосрочных путешествий. Размер «Гранты» с жилым модулем составляет: 4925 мм в длину, 1740 мм в ширину и 2390 мм в высоту. Надстройка оборудована всем необходимым для комфортного отдыха во время поездок.

В автодоме имеется газовое отопление, розетки, бак для сточной воды объемом 45 литров и два спальных места. Более того, жилой модуль оснащен кухней с плитой и раковиной, а также ванной комнатой с душевым поддоном, кассетным туалетом, раковиной и шкафом для хранения косметических принадлежностей.

На сегодняшний день выпущен только один выставочный экземпляр дома на колесах на базе «Гранты». Серийная сборка таких автомобильных домов стартует уже в скором времени.

В качестве платформы для дома на колесах выступил грузовой ВИС-2349, оснащаемый 1,6-литровым бензиновым двигателем на 87 лошадиных сил при 140 Нм крутящего момента. Пару мотору этой модели составляет 5-ступенчатая МКПП с измененным передаточным числом главной пары – 3,9 вместо 3,7.

Цена на автомобиль пока не объявлена, но предполагается, что она составит в «базе» порядка 1 миллиона 150 тысяч рублей. За «топовую» версию нужно будет заплатить около 1 миллиона 800 тысяч рублей.