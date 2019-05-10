Появилось фото самого дорогого купе бренда BMW

В конце июня состоится дебют нового автомобиля BMW Gran Coupe восьмой серии. Официальный старт продаж, если ничего не изменится, назначен на начало осени.

Разработчики бреда сообщили, что автомобиль станет принципиально новым спорткаром, который будет обладать изысканной элегантностью. А сегодня в сети была опубликована первая фотография, которая подтверждает эти высказывания. Автомобиль действительно имеет весьма привлекательные очертания.

Пока что информации по поводу выхода нового суперкар очень мало. Понятно, что машина, благодаря своим плавным линия, должна получить хорошие аэродинамические показатели, что хорошо скажется на общих характеристиках модели. Кроме того, известно, что машина будет оснащаться увеличенной колёсной базой. Таким образом пространство в задней части салона станет немного больше.

Судя по прошлым снимкам шпионов, передняя часть новинки с точностью повторяет отделку купе. Крыша получит покатую форму, а передние двери будут несколько укороченными. Внутренняя отделка вполне вероятно также будет идентична той, что была выбрана для купе. Что же касается силовых агрегатов и коробок передач, то пока по этому поводу нет никакой проверенной информации.

Напомним, что в России сейчас продают двухдверное купе по цене от 6 миллионов 830 тысяч рублей.