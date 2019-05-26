Почти новый Mercedes 190E из 80-х продают за четыре миллиона

На продажу в Германии выставлен практический новый автомобиль Mercedes-Benz 190E, который в 80-х был настоящим бестселлером. Несмотря на то, что за все время производства этой машины компании удалось продать более двух миллионов таких автомобилей, найти хорошо сохранившиеся экземпляры этой модели на сегодняшний день практически невозможно.

Тем удивительнее является объявление, опубликованное одним из жителей Германии, в котором сообщается, что продаваемый им автомобиль 1986 года выпуска находится в состоянии «только с конвейера», а его пробег равен 500 километрам.

Продавец не сообщил, по какой причине последние 30 лет машина практически не эксплуатировалась. Не исключено, что Mercedes использовался в качестве экспоната домашней коллекции, а выезжали на нем только по праздникам.

Не праздничной является только его цена – 55 тысяч евро, что при пересчете на российскую валюту по текущему курсу равно почти четырем миллионам рублей. Так или иначе, но на сегодняшний день 190-х в таком состоянии на рынке практически не найти. А то обстоятельство, что больше их не появится, позволяет взглянуть на стоимость машины с другой стороны.