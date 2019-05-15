Peugeot 2008 получил новый дизайн

Сегодня был официально представлен рестайлинговый автомобиль модели Peugeot 2008.

Стоит отметить, что новинка ориентирована только на Южную Америку, тогда как глобальная версия в последний раз обновилась только 3 года назад. Тогда она получила новую решётку радиатора, пластиковые накладки на арках, а также расширенный список базового оборудования. Бразильская же модификация будет сильно отличаться от глобальной.

Так, новинка получит оригинальный передний бампер, а также иные блоки противотуманок. Что касается интерьера, то он остался практически таким же, как и в глобальной версии. Хотя, несколько разнится система мультимедиа.

Под капотом авто будет располагаться мотор на 1.6 литра, который может на бензине выдать 115 лошадиных сил, тогда как на этаноле – 122 лошадиные силы. При этом, для Южной Америк авто будет доступно только с коробкой автомат на 6 ступеней, так как механика была вычеркнута из списка. Что касается глобальной версии, то очередного обновления ждать не стоит, так как фирма планирует в скором времени выпустить модель в новом поколении.