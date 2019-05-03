Первый эмиратский внедорожник Al Reem выйдет в продажу 2019 году

В рамках пресс-конференции в Dubai Investment Park компания Sandstorm Automotive назвала предварительную дату выхода в продажу первого эмиратского внедорожника под названием Al Reem. Автомобиль поступит к ближневосточным дилерам до конце нынешнего года. Первая партия будет состоять из 13 тысяч машин.

Не исключено, что параллельно с Al Reem будет начата реализация и второй модели марки – пикапа S24, презентация которого запланирована на ноябрьский автосалон в Дубае.

Технические характеристики внедорожника и пикапа пока держатся в секрете, как и цены на автомобили. Известно лишь, что обе модели спроектированы арабскими инженерами при поддержке западных специалистов.

Новый внедорожник Al Reem будут продавать в шести цветовых решениях: черном, сером, серебристом, золотом, жемчужно-белом и белом, а пикап S24 в трех: черном, белом и коричневом.