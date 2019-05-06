Отказавшиеся от проверки на алкоголь в крови виновники ДТП будут возмещать ущерб по ОСАГО

Лидер Российской Федерации подписал очередной пакет правок к существующему закону об автогражданке. И многие нововведения коснутся всех автомобилистов без исключения.

Так, уже начиная с середины осени текущего года сумма максимальной выплаты составит 400 тысяч рублей. При этом, факт ДТП, а также его обстоятельства должны быть зафиксированы с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС либо же с помощью аналогичных приложений. В противном случае, оформить аварию по ускоренной схеме можно будет, но размер выплат составит максимум 100 тысяч рублей.

Есть некоторые правки и относительно пьяных водителей. Так, в случае, если виновник аварии откажется пройти добровольное медицинское освидетельствование, то страховая компания может это расценивать, как признание в опьянении и сможет адресовать ему регрессное требование.

Кроме того, на законодательном уровне были уравнены бумажные и электронные полисы. Отныне каждая автогражданка будет иметь свой уникальный порядковый номер, поэтому никаких путаниц больше не будет.