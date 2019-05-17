Особенности Skoda Octavia нового поколения

В сети появились фотографии обновлённого автомобиля Skoda Octavia. Напомним, что официальный дебют новой генерации состоится уже в этом году.

Снимки в сеть залили не официальные представители бренда, а фотошпионы. На первый взгляд может показаться, что автомобиль полностью лишён какой-либо маскировки. Однако, на самом деле камуфляж на транспортном средстве всё-таки есть. Просто он был искусно подобран в цвет кузова, что ещё больше усложняет процесс изучения обновлений.

Как и предсказывали инсайдеры, разработчики всё-таки отказались от четырёхглазой оптики, которая была внедрена в модель ещё 3 года назад. Радиаторная решётка выполнена в силе Scala. На двери багажника пока нет никаких шильдиков, но, вероятнее всего, там всё-таки будет красоваться название авто.

В салоне должна быть установлена современная система мультимедиа с парящим экраном. Вероятнее всего все силовые установки актуальной модификации останутся и в новом поколении. А это три мотора на бензине с объёмом в 1.0, 1.5 и 2.0 литра и отдачей в 115, 150 и 190 лошадиных сил соответственно; и два дизеля с объёмом в 1.6 и 2.0 литра и мощностью в 115 и 150 лошадей.

Напомним, что в прошлом году глобальная модификация модели просела в продажах. Но, аналитики полагают, что новое поколение позволит ей вновь вернуть себе статус самой популярной машины бренда.