Особенности рестайлингового BMW X1

В сети появились первые фотографии рестайлингового автомобиля модели Х1. Как оказалось, новинка получила изменённый экстерьер. Более того, сообщается, что немецкий автомобиль теперь стал более мощным.

На фото красуется локальная версия машины, предназначенная для Китая. Именно на сайте одного из профильных ведомств этой страны появились эти снимки. Эксперты полагают, что все изменения для Поднебесной вероятнее всего будут актуальны и для глобальной модификации, как это было и раньше.

Так, значительно изменилась передняя часть автомобиля. В частности, решётка радиатора стала ещё более крупной и объёмной. Кроме того, изменился бампер и противотуманки. Светотехника имеет прежнюю форму, однако, её «начинка» совсем другая.

Фотографий интерьера пока что нет. Эксперты ожидают, что новинка получит современную систему мультимедиа с широкоформатным экраном, как это сейчас модно, а также более дорогие отделочные материалы.

Под капотом новинки будет работать полуторалитровый мотор, мощность которого увеличилась вплоть до 155 лошадиных сил, хотя ранее составляла только 136 лошадей. Выросла и отдача турбированного мотора с четырьмя цилиндрами, теперь она составит 213 лошадиных сил. Оба силовых агрегата сочетаются с коробкой передач автоматического типа. Представлена новинка будет уже в этом году.