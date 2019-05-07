Особенности обновлённого Chevrolet Camaro

Компания GM в очередной раз сообщила об обновлении автомобиля модели Chevrolet Camaro.

Отметим, что он в последнее время показывает неутешительные результаты продаж. В прошлом году они снизились на четверть. Вероятно, именно поэтому фирма решила не затягивать с новым рестайлингом.

Для того, чтобы сделать модель привлекательнее и удешевить её, было решено использовать мотор V8 с объёмом в 6.2 литра, который будет доступен в сочетании с коробкой передач на 10 ступеней. При этом, стоить такая шикарная вариация будет менее 35 тысяч долларов. Напомним, что в базовой модификации машина оснащается двухлитровым мотором на 278 лошадиных сил или же двигателем V6 на 339 лошадей и объёмом в 3.6 литра.

Рестайлинг принёс и некоторые косметические изменения. Передок был оформлен в новом стиле, а разделяющая ложную радиаторную решётку полоса кузова теперь окрашена в основной цвет.

Отметим, что в РФ спрос на эту модель также невелик. В прошлом году машина разошлась тиражом всего в 102 единиц, а за первые два месяца текущего года было продано и вовсе только 5 машин.