ОСАГО и каско передумали объединять

Дмитрий Медведев не так давно предложил рассмотреть инициативу, подразумевающую объединение двух видов страхования. Однако, представители Центробанка оказались решительно против этой идеи.

По словам представителей финансовой структуры, начинать какие-либо переговоры по этому поводу можно будет только тогда, когда реформирование сферы страхования будет полностью завершено и все водители будут пользоваться индивидуальными тарифами.

Отметим, что в настоящий момент диапазон стоимости автогражданки контролируется именно Центральным Банком. И несмотря на то, что тарифный коридор был не так давно расширен на 20 процентов в обе стороны, в скором времени произойдёт очередное увеличение диапазона. Ориентировано, новые тарифы будут внедрены уже этой осенью.

Финансисты полагают, что для того, чтобы сделать цену на ОСАГО максимально индивидуальной, нужно полностью отказаться от коэффициентов, которые по факту никаким образом не влияют на количество ДТП, в которые попадает водитель. Это напрямую касается коэффициента мощности ТС.

Что же касается объединения двух видов страхования, то для этого понадобится вносить определённые поправки в законодательство. Кроме того, до сих пор непонятно, станет ли каско таким же обязательным. Если да – то это будет противоречить Конституции, так как страховать своё имущество никто, по сути, не может заставить.