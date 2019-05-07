Оранжевый УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей вышел в продажу

Компания «УАЗ» приступила к продажам на российском авторынке самой дорогой версии модели «Хантер». Экспедиционная модификация внедорожника оценена почти в 900 тысяч рублей.

От обычной версии «Хантера» спецверсия отличается ярко-оранжевым цветом кузова, а также набором дополнительного оборудования.

В базовой модификации внедорожник оснащается силовыми бамперами и порогами, обивкой сидений, выполненных из водоотталкивающего материала, подогревом передних кресел, наличием лебедки и багажника на крыше и специальными внедорожными покрышками BFGoodruch All-Terrain.

Приводит в движение экспедиционный УАЗ «Хантер» 2,7-литровый стоковый агрегат ЗМЗ, выдающий 135 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП Dymos, система полного привода и блокировка заднего дифференциала.

Без доплаты можно выбрать три цвета кузова: оранжевый, коричнево-серый и хаки. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 886 тысяч 400 рублей.