Опубликованы скетчи интерера кроссовера Kia, который приедет в Россию

Компания Kia выложила на своих страницах в социальных сетях официальные скетчи интерьера нового компактного SUV, который планируется продавать на мировом рынке, в том числе и в России. На родном для компании южнокорейском рынке реализация кроссовера начнется уже в конце этого года.

Судя по опубликованным изображениям, новый компактный «паркетник» корейцев получит крупный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы, расположенный над центральной консолью в новомодном «парящем» стиле, дополненный физическими клавишами. Боковые части передней панели будут украшены декором с преобладанием фальш-металлических и фальш-карбоновых элементов (вероятно окрашенный пластик).

Рулевое колесо новинки сильно напоминает руль кроссовера Kia Stonic, дебютировавшего в прошлом году вместе с Hyundai Kona.

Автоматическая трансмиссия, судя по скетчам, будет иметь несколько «внедорожных» режимов, в том числе имитацию блокировки дифференциала и другие функции, которые могут пригодиться на проселочных дорогах.

Официальный дебют нового «паркетника» от «Киа» состоится уже в ближайшие недели. До России эта модель должна добраться в 2020 году.