Опубликованы рендеры новой Lada Granta Sport

В минувшем месяце компания «АвтоВАЗ» приступила к тестам своего обновленного «заряженного» седана Lada Granta Sport, выкатив новинку в камуфляже. Накануне независимые дизайнеры с портала «Колеса.Ру» опубликовали неофициальные рендеры новой «Гранты Спорт», основываясь на ранее выложенных в Сеть шпионских снимках прототипа этой модели.

По мнению авторов изображений, новая Granta Sport получит переднюю и заднюю часть автомобиля в стиле Lada Vesta Sport – 4-дверка обзаведется массивным передним бампером, видоизмененной решеткой радиатора, другими порогами, а также фальш-диффузором. спойлером, установленном на крышке багажника и новыми колесами.

Предполагается, что новая «Гранта Спорт» получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза, 1,6-литровый бензиновый двигатель, который форсируют до 120 лошадиных сил.

Производство новинки должно стартовать в августе 2019 года. В продажу автомобиль поступит до конца года.