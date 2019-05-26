Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata

Факт, что индийская Tata Motors разрабатывает новый 5-местный кроссовер, который расположится в модельном ряду марки между Harrier и Nexon, уже не является секретом. Новинка будет бороться с соперниками в, пожалуй, самом конкурентном сегменте рынка – SUV, где вольготно себя чувствуют Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Duster и будущий «паркетник» Kia SP2i.

Новая модель от Tata, которая призвана бросить вызов этим моделям, получит название Blackbird, а ее продажи стартуют в конце 2020 – начале 2021 года.

Накануне в Сети были опубликованы первые рендеры этого автомобиля, судя по которым дизайн кроссовера будет спроектирован с визуальными решениями, которые применялись в Harrier и хэтчбеке Altroz. Речь идет об узкой решетке радиатора, светодиодными изогнутыми полосами ДХО, а также основным блоком фар в нижней части бампера. Кроссовер также получит серебристые рейлинги на крыше и защиту переднего бампера.

Ожидается, что приводить в движение новинку будет 1,5-литровый дизельный агрегат, который устанавливают на модель Nexon, но с более высоким показателем отдачи за счет турбомотора. В линейку этой модели войдет и безнаддувный бензиновый агрегат. Связку обоим составит как «механика», так и «автомат».