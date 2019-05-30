Опубликованы фотографии нового Renault Duster для России

Компания Renault приступила к тестам кроссовера Duster для развивающихся рынков. Ожидается, что в этих странах «Дастер» будут продавать не в новой генерации, а в обновленной модификации текущего поколения. Судя по всему, в список этих стран войдет и Россия.

Накануне модернизированный Duster текущей генерации был замечен во время обкатки на дорогах Бразилии. Фотографии кроссовера опубликовал портал Autos Segredos.

В Renault позиционируют эту версию «Дастера» как следующее поколение, хотя техническая составляющая автомобиля останется практически без изменений.

Посвежевший кроссовер получит дизайн, напоминающий европейский Duster 2019 нового поколения, получив увеличенную радиаторную решетку, зауженную головную оптику, квадратные задние фонари и рельефный капот.

В интерьере новинки появится переработанная передняя панель, другие сиденья, более качественные материалы отделки и новая мультимедийная система.

В моторную линейку кроссовера войдут 1,5-литровый 106-сильный бензиновый агрегат, а также 1,5-литровый «дизель» на 110 «сил». Связку бензиновому составит – МКПП или бесступенчатый «вариатор», а дизельному мотору – «робот». Привод будет как передним, так и полным.

В России гамма двигателей нового Duster вряд ли изменится. Судя по всему, продавать кроссовер будут с прежними 1,6 и 2-литровыми бензиновыми агрегатами, а также с 1,6-литровым «дизелем». На рынок новинка должна выйти уже в следующем году.