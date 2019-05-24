Опубликован рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200

Флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, несмотря на свою дороговизну, остается очень популярным на российском авторынке. Автомобиль продается только в одном виде кузова, но дизайнеры с портала «Колеса» решили представить, как бы выглядела легендарная «двухсотка» в версии с удлиненной колесной базой, что позволило бы ей успешно конкурировать с крупными американскими внедорожниками, вроде Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade ESV и другим.

Из-за увеличения колесной базы проем задней двери также вырос бы размерах, что облегчило бы посадку, особенно на третий ряд сидений.

Машине с такими габаритами был бы положен 8-цилиндровый агрегат, в качестве которого мог бы выступить 4,5-литровый дизель 1VD-FTV на 249 «сил», максимально подходящий экономным покупателям по российскому налоговому законодательству, а также имеющий заметно больший крутящий момент по сравнению с бензиновым двигателем.

Напомним, что на сегодняшний день в России Toyota LC 200 продают с бензиновым 309-сильным мотором. Стоимость базовой комплектации составляет 4 миллиона 875 тысяч рублей. За самую «дешевую» дизельную версию нужно заплатить минимум 5 миллионов 40 тысяч рублей.