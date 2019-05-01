Opel показал на видео новую Corsa

Представители немецкого автопроизводителя опубликовали в сети первые фотографии и ролик с тестовых заездов автомобиля Opel Corsa в новой генерации. Сообщается, что новинка проходит испытания на немецких и шведских дорогах.

Пока что судить о дизайне слишком сложно, так как он скрыт под плотным слоем камуфляжа. Однако, судя по общим чертам, можно предположить, что новинка будет очень похожа на Peugeot 208. В основу машины ляжет модульная платформа СМР. Кроме того, хэтчбек должен весить меньше одной тонны.



Переднюю часть украшает новая современная оптика. Силовые агрегаты будут представлены как на дизеле, так и на бензине. Кроме того, ожидается полностью розеточная модификация. Однако, когда именно она выйдет в продажу – пока неясно. Машины же с ДВС появятся на рынке уже этим летом.