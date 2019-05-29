Объявлены рублевые цены на Volvo S60

Компания Volvo начала приём предварительных заказов на новое поколение седана S60, попутно назвав цены на автомобиль. За стартовую комплектацию новинки будут просить от 2 миллионов 350 тысяч рублей. Продажи седана стартуют в сентябре.

В моторную линейку следующей генерации S60 вошли бензиновые агрегаты на 190 и 249 лошадиных сил, работающие в паре с передним или полным приводом.

За «топовый» вариант исполнения нового Volvo S60 R-Design будут просить 3 миллиона 170 тысяч рублей.

Уже в стартовой комплектации 4-дверка оснащена системой безопасности City Safety. Данная технология способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов, а также крупных животных на дороге. В случае обнаружения данных объектов и угрозе их безопасности автомобиль активирует систему автоматического торможения.