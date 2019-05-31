Объявлены рублевые цены на обновленный Infiniti QX60

Компания Infiniti обновила комплектации кроссовер QX60 для России. Автомобиль получил модернизированный 3,5-литровый бензиновый мотор V6, выдающий 283 лошадиные силы мощности (при 350 Нм момента). До этого кроссовер комплектовался в России 262-сильным агрегатом с 334 Нм крутящего момента.

Новый двигатель отличается от предшественника наличием системы непосредственного впрыска топлива вместо распределенного впрыска, увеличенной степенью сжатия, новой поршневой и системой выпуска. С новым мотором разгон с места до первой «сотни» у QX60 сократился на 0,2-секунды, составляя 8,2-секунды.

На российском рынке кроссовер по-прежнему доступен в четырех комплектациях. Стоимость базовой версии Elegance начинается с отметки в 3 миллиона 145 тысяч рублей. За версию Premium просят от 3 миллионов 480 тысяч рублей, а за модификацию Elite – 3 миллиона 735 тысяч рублей. Цена «топовой» комплектации Hi-Tech составляет 3 миллиона 775 тысяч рублей. Все версии прибавили в стоимости 325 тысяч рублей.

В продажу в России обновленный Infiniti QX60 поступит в июне этого года.