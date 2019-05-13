Обновлённый Superb уже рассекречен, но Skoda в этой не признаётся

Флагманский автомобиль получит едва изменённый дизайн, однако станет первым в линейке подзаряженным гибридом.

Первое официальное изображение данного автомобиля было опубликовано несколько дней назад. Ходили слухи, что новинка будет официально представлена уже в прошлую пятницу, однако, этого так и не произошло. Точную дату дебюта назвали только сегодня. Как оказалось, модернизированный флагман публике покажут только через 10 дней.

На самом же деле внешний вид данного автомобиля уже давно не является секретом. Известно, что автомобиль имеет обновлённую форму бамперов, а также новые фары и радиаторную решётку. На задних фонарях появилась хромированная плашка. По сути, на этом все обновления данного автомобиля окончены. Что касается интерьера, то его фотографий в сети пока нет. Хотя, эксперты прогнозируют, что и в салоне не появится никаких серьёзных изменений. Вероятнее всего там будет только новая система мультимедиа.

Под капотом будут располагаться такие же моторы, как и в актуальном лифтбэке, хотя их мощность может быть немного увеличена. Самой же главной технической обновкой является гибридная спецификация. Там, машина будет оснащаться бензиновым мотором на 150 лошадиных сил вместе с электромотором на 95 лошадей. И только за счёт электротяги автомобиль сможет преодолеть расстояние в 70 километров.