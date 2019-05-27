Обновленный Renault Kaptur представят этой осенью

Компания Renault готовит к официальному дебюту обновленную версию своего бюджетного кроссовера Kaptur. По информации Daily-Motor.Ru, презентация нового «Каптур» состоится уже этой осенью на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Ожидается, что дизайн этого «паркетника» в рестайлинг-версии будет выполнен с учетом нового фирменного стиля французской марки. Кроме того, новый Kaptur получит ряд дизайн-элементов от новоиспеченного Renault Arkana, недавно дебютировавшего в России.

Что касается моторной линейки это модели, то она пока держится в секрете. По информации ряда китайских СМИ, на рынке «Поднебесной» новый Kaptur предложат с турбированными 1- и 1,3-литровыми агрегатами, разработанными в сотрудничестве с Daimler. С гаммой двигателей новинки для других стран, где эта модель продается, в «Рено» пока не определились.

Пока неизвестно, доберется ли обновленная версия Renault Kaptur до российского рынка. На сегодняшний день у нас продают дореформенную версию этой модели, стоимость которой в базовой комплектации составляет от 944 тысяч рублей.