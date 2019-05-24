Обновленный китайский «клон» Toyota LC Prado показали на фото

Компания GAC готовит к официальному дебюту на местном, китайском авторынке, обновленную версию своего внедорожника Trumpchi GS8, который поразительным образом похож на японский Toyota Land Cruiser Prado. Первые фотографии новинки опубликовало министерство промышленности КНР.

Дореформенная версия Trumpchi GS8 поступила в продажу еще в конце 2016 года. Автомобиль имел 7-местный салон и премиальное оснащение.

Судя по снимкам, обновленный внедорожник получит новую, еще более массивную решетку радиатора, модифицированные бамперы, полностью светодиодные фары головного света и новые задние фонари. В салоне обновится только блок управления системой климат-контроля, где вместо привычных физических клавиш задействованы сенсорные.

На рынке «Поднебесной» китайский «клон» Toyota LC Prado будет оснащаться прежним 2-литровым бензиновым турбированным агрегатом с индексом 4B20J1, мощность которого выросла до 252 лошадиных сил (+51 л.с.). Связку ему составит 6-ступенчатая АКПП Aisin и система полного привода.

К дилерам новый Trumpchi GS8 поступит этим летом. Цены на новинку держатся в секрете. Ожидается, что она будет начинаться с отметки в 163 тысячи юаней или 1 миллион 519 тысяч рублей по актуальному курсу.