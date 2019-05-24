Обновленный Kia KX1 оказался дешевле Rio X-Line

Компания Kia вывела на китайский авторынок обновленный кроссовер KX1. Автомобиль является самой доступной моделью в линейке марки в «Поднебесной», поскольку его стоимость составляет от 69 тысяч 800 юаней (около 650 тысяч рублей по актуальному курсу).

Напомним, что Kia KX1 построен на платформе бюджетной 4-дверки Rio (K2), но продается на китайском рынке дешевле, чем кросс-универсал Rio X-Line, за который в Китае просят от 74 тысяч 900 юаней (порядка 700 тысяч рублей).

Габариты «паркетника: длина – 4100 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1503 мм, колесная база – 2570 мм. В моторную линейку входит 1,4-литровый агрегат на 95 лошадиных сил, работающий в паре с механической трансмиссией, а также 100-сильный агрегат такого же объема, функционирующий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Привод – только передний.