Обновленный Jeep Compass получит 1,3-литровый двигатель

Компания Jeep готовит к выходу в продажу обновленной модификации своего вседорожника Compass.

Согласно информации, опубликованной порталом IndianAutosBlog, инженеры «Джип» подготовили для новинки специальный двигатель – 1,3-литровый турбированный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров семейства FireFly, мощность которого составит от 150 до 180 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Связку агрегату составит 6-диапазонный «робот» и 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Новый мотор придет на смену устаревшему 1,4-литровому двигателю Fire MultiAir с чугунным блоком, мощность которого составляет 170 «скакунов». Этот же двигатель сейчас устанавливается на модели Uno и 500Х.

Официальная презентация рестайлингового Jeep Compass состоится в начале 2020 года.