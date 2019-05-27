Обновленный Geely Atlas может добраться до РФ в конце 2019 года

Компания Geely планирует вывести на российский авторынок обновленную версию кроссовера Atlas. Согласно информации, опубликованной порталом «Китайские-автомобили», продажи кроссовера могут стартовать в нашей стране уже в конце 2019 года.

Сейчас «Джили» активно работает над модернизацией предприятия «БелДжи» в Беларуси, где собиралась дореформенная модель, чтобы начать выпуск обновленного «Атлас». Поэтому не исключено, что появление этого кроссовера в России затянется до начала 2020 года.

Напомним, что кроссовер Geely Atlas добрался до нашей страны в начале 2018 года. Кроссовер продается в РФ с 2, 2,4- и 1,8-литровыми моторами. Стоимость базовой комплектации автомобиля составляет от 1 миллиона 89 тысяч 990 рублей.

На китайском авторынке рестайлинговый Geely Atlas уже доступен. Кроссовер отличается модернизированным дизайном экстерьера и интерьера.