Обновленная Lada Vesta FL выйдет в 2020 году

Бестселлер «АвтоВАЗа» – Lada Vesta – готовится к плановому обновлению. Согласно последним данным, опубликованным изданием «Самарское обозрение», обновленная Vesta FL (фейслифт) будет представлена до конца 2019 года, а ее продажи стартуют в 2020-м.

Данная информация не подтверждена, но и не опровергнута «АвтоВАЗом». Верить ей или нет, решать вам, но несколько месяцев назад ходили разговоры, соответствующие этим данным, в которых сообщалось от анонимных источников о планах «АвтоВАЗа» представить новую «Весту» осенью, а поставить ее на конвейер к концу 2019 года.

Напомним, что еще в конце прошлого года в Сеть утекли изображения интерьера новой Lada Vesta FL. Снимки салона были сделаны в ходе специального мероприятия «АвтоВАЗа» в Петербурге, где были представлены рендеры новинки.

Более того, в начале 2019 года стало известно о том, что Научно-технический (НТЦ) в Тольятти собрано четыре пилотных экземпляра новой «Весты», которые должны были отправиться на тестовые испытания.