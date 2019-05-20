Новый Nissan Sylphy представят уже в июле

Компания Nissan назвала предварительную дату дебюта обновленного Sylphy. Седан, созданный с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0, а также оснащенный технологией Nissan Intelligent Mobility, будет представлен уже летом этого года – в июле.

Новинка должна получить спортивный внешний облик с V-образной передней частью кузова и острыми фарами головного света.

Габариты новинки окажутся следующими: длина – 4641 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2712 мм, что значительно больше, чем у текущей генерации этой модели.

Приводить в движение 4-дверку будет 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, мощность которого составит 126 лошадиных сил. Связку ему составит бесступенчатый вариатор CVT.