Новый купе-кроссовер Kia показали на первых рендерах

Согласно информации, опубликованной нашими британскими коллегами с портала AutoExpress, инженеры Kia активно работают над собственной электрической линейкой, первой моделью в которой может стать купеобразный кроссовер, ориентированный на молодежную аудиторию.

Дизайнеры издания опубликовали первый рендер новинки, представив, как новый купе-кроссовер «Киа» может выглядеть с учетом последних дизайнерских решений корейской марки.

Ранее главный дизайнер Kia Люк Донкервольке подтвердил, что компания готовит некий кроссовер, который будет «эмоциональным флагманом, сочетающим в себе черты 5-дверного купе и внедорожника».

Предполагается, что при разработке экстерьера новинки будет задействована стилистика концепта Imagine by Kia, дебютировавшего в марте этого года в Женеве. В качестве платформы для купе-кроссовера выступит абсолютно новая, полностью электрическая архитектура.

Технические характеристики новинки не раскрываются. Презентация электрического купеобразного кроссовера Kia должна состояться в 2021 году.