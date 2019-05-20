Новый кроссовер Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq

Новая генерация кроссовера Zotye T600, вышедшая в продажу в октябре 2018 года, стала бестселлером в своем сегменте на китайском авторынке. С момента старта реализации этой модели в «Поднебесной» было приобретено более 17 тысяч единиц этого «вседорожника», а в апреле автомобиль нашел более 2 тысяч покупателей, что позволило ему опередить по объему продаж чешский Skoda Kamiq.

Новое поколение T600 получило обновленный дизайн кузова: видоизмененную линию остекления, светодиодную оптику и другие бамперы, а также новую решетку радиатора в фирменном стиле и задние фонари, объединенные в единый блок.

Интерьер кроссовера также претерпел серьезные перемены. Над центральной консолью был установлен «парящий» экран мультимедиа-системы, а аналоговая приборная панель была заменена на цифровую, в то время как блок управления «климатом» лишился всех физических клавиш, которые были заменены на сенсорные.

В моторную линейку автомобиля вошли 1,5-литровый агрегат на 162 лошадиные силы и 1,8-литровый турбированный двигатель на 177 «сил». Связку первому составляет 6-диапазонный «автомат», а второму – 7 скоростной «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации кроссовера Zotye T600 в КНР стартует с отметки в 79 тысяч 900 юаней или 780 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 137 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 340 тысяч рублей по текущему курсу.