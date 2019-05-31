Новый кроссовер Kia для России – первые фото без камуфляжа

На прошлой неделе компания Kia подтвердила, что готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который будет продаваться на глобальном рынке, в том числе и в России. Более того, его сборка будет осуществляться, скорее всего, на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. На рынок новинка должна выйти уже в начале 2020 года.

Вчера вечером портал Autoblog опубликовал первые шпионские фотографии этого кроссовера, который, судя по снимкам, получит название Seltos. Машина, заснятая в ходе тестов, не была облачена в камуфляж, что позволяет рассмотреть ее дизайн подробно. Визуально можно определить, что по размерам кроссовер окажется больше, чем Soul, но компактнее, чем Sportage. В стилистике экстерьера нового Seltos можно заметить множество черт, которыми был наделен концепт-кар SP Signature.

Учитывая размеры кроссовера, вполне вероятно, что на глобальном рынке он получит атмосферный 2-литровый агрегат и 1,6-литровый турбированный мотор, устанавливающиеся на Kia Soul и Kia Forte (в России – Cerato). Мощность безнаддувного составит 147 лошадиных сил, а турбо-агрегата – 201 «лошадку». Первый двигатель может получить в связку бесступенатый вариатор, а второй – роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

О том, каким окажется техническое оснащение кроссовера для России, пока неизвестно.