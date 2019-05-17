Новый кроссовер Chery позаимствует часть дизайна Mitsubishi Eclipse Cross

Китайские автомобильные СМИ опубликовали первые изображения нового кроссовера компании Chery, который должен поступить в продажу в «Поднебесной» в 2020 году. Автомобиль еще не обзавелся официальным названием и пока проходит по документам под заводским индексом A31T.

Судя по выложенным рисункам, дизайн новинки будет выполнен в стиле концепт-кара Tiggo Coupe, дебютировавшего два года назад на автовыставке в Шанхае. При этом задняя часть кроссовера получит черты, роднящие ее с «паркетником» Mitsubishi Eclipse Cross с разделенным задним стеклом на две части красной линией и вытянутыми вверх фонарями.

Моторная линейка нового Chery A31T пока держится в секрете. По предварительной информации, в гамму двигателей этой модели могут войти агрегаты семейства Acteco третьей генерации, в числе которых значатся: 1,6-литровый турбированный 6-цилиндровый агрегат T-GDI на 197 лошадиных сил (290 Нм), а также 1,2-, 1,5- и 2-литровые турбированные моторы.

Привод кроссовера будет только передним, поскольку полноприводные автомобили в КНР особым спросом не пользуются.