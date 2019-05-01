Новый Kia ProCeed вышел в продажу в России

Южнокорейская Kia вывела в продажу на российский авторынок новое поколение модели ProCeed в кузове шутинг-брейк. Автомобиль доступен в двух версиях – GT-Line и GT. Стоимость первой модификации ProCeed стартует с отметки в 1 миллион 519 тысяч 900 рублей, а второй в 1 миллион 999 тысяч 900 рублей.

Стартовая версия этой модели оснащается 1,4-литровым бензиновым турбированным мотором T-GDI на 140 лошадиных сил. Автомобиль получил светодиодную головную оптику, 17-дюймовые колесные диски, зеркала заднего вида с электроприводом, 2-зонный климат, камеру заднего вида и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается «топовой» модификации GT, то ей положен 1,6-литровый турбомотор T-GDI на 200 «лошадок», сочетающийся, как и в случае с 1,4-литровым агрегатом, с 7-диапазонным «роботом» 7DCT с двойным сцеплением.

В максимальной комплектации ProCeed оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, кожаной отделкой салона, беспроводной зарядкой для гаджетов, водительским сиденьем с электроприводом и памятью настроек, а также мультимедией с навигацией.