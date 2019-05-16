Новый Geely Emgrand X7 показали на шпионских фото

Компания Geely готовит к выходу на китайский рынок модернизированную версию своего популярного кроссовера Vision X6, который в России известен под названием Emgrand X7. Реализация этой модели должна стартовать в «Поднебесной» до конца нынешнего года.

В нашей стране сейчас продают Emgrand X7 второго рестайлинга, который состоялся еще в 2016 году, но в КНР эта модель доступна с 2018 года в третьем рестайлинге, а совсем скоро там состоится смена поколений этого кроссовера.

Накануне в базе министерства промышленности Китая появились первые фотографии новинки, судя по которым «паркетник» получит новый передний бампер и решетку радиатора, сохранит форму фар, но они получат новую начинку. В кормовой части появятся новая багажная дверь и исчезнут фонари в стиле Volvo.

Что касается интерьера нового Vision X6, то он получит революционные преображения. В частности в нем появится новая передняя панель, другая приборная панель, обновленный селектор переключения передач, новый блок управления «климатом», а также «парящий» дисплей «мультимедийки».

Моторная линейка кроссовера держится в секрете, но ожидается, что в нее точной войдет бензиновый турбированный 1,4-литровый агрегат, форсированный со 133 до 141 лошадиной силы. Привод, как и у предшественника, будет только передним.