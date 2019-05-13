Новый Ford Territory опередил по продажам Hyundai Creta

Компания Ford поделилась успехами своего нового компактного кроссовера под названием Territory на китайском авторынке. Согласно статистической информации, опубликованной пресс-службой американского концерна, их автомобиль, созданный на базе китайского кросса JMC Ysheng S330 за первый квартал 2019 года был реализован в количестве более 10 тысяч единиц, став бестселлером марки в «Поднебесной» в данном сегменте рынка.

Более того, новому Ford Territory удалось опередить популярнейший кроссовер Hyundai Creta (ix25), который был распродан за этот же период дилерами Hyundai в количестве 8 тысяч 600 единиц.

Напомним, что в КНР кроссовер Territory от Ford продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost, выдающим 143 лошадиные силы мощности. Связку ему осуществляет 6-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Стоимость кроссовера начинается от 109 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 57 тысяч рублей по актуальному курсу. За «топовую» комплектацию Territory дилеры Ford в «Поднебесной» просят от 167 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 600 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.