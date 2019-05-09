Новый Audi RS Q3 засняли на Нюрбургринге

Компания Audi «выкатила» на тесты «топовую» версию кроссовера Q3, получившую приставку RS. Кузов автомобиля был скрыт камуфляжем, но даже с учетом него можно без труда узнать RS-модификацию «тройки» по рельефным бамперам, видоизмененным наполнении решетки радиатора и двумя овальным патрубкам выхлопа.

Ожидается, что приводить в движение кроссовер будет форсированный 5-цилиндровый турбомотор с 400 до 420 лошадиных сил, который сейчас устанавливается на хэтчбек RS3. Пару ему составит преселективный «робот» S tronic. По сравнению с обычным Q3 мощность RS-версии окажется выше на 80 лошадиных сил, и, скорее всего, «Ауди» предложит эту модель еще и в спорт-пакете Performance, который обычно имеет на 20-30 «лошадей» больше, чем обычная RS-ка.

Напомним, что предыдущая генерация Audi RS Q3 разгонялось с места до первой «сотни» за 4,8-секунды. Судя по всему, новому поколению будет по силам преодолеть отметку в 4,5-секунды.